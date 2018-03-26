لجنة لمتابعة أداء مقدمى الخدمة السياحية للحجاج.. 14 حاجا بمخيمات منى







كتبت ميرفت رشاد

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اجتماع ممثلى اللجنة وغرفة شركات السياحة مع مؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية بالسعودية، كان مثمرا للغاية، لبدء الاستعداد المبكر لموسم الحج السياحى هذا العام 1439 هـ، لتفادى كافة السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة، بالإضافة إلى القصور فى بعض الخدمات.

وقال "عضو اللجنة العليا للحج والعمرة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين فى كل مستوى سياحى تنفذه الشركات، لمتابعة أداء مكاتب مقدمى الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وكذلك الشركات السياحية لرصد أى قصور يؤثر سلبا على جودة الحج السياحى، وتجنب وقوع أى مخالفات.

وأضاف، أن المؤسسة وعدت بمراعاة الطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى، لافتا إلى أنه تم تحديد عدد 14 حاجا بالمخيم بدلا من 16 حاجا، وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى.

يذكر أنه تم مناقشة أسعار الخدمات، فقد أوضح الجانب السعودى أن هناك رسوما تمت إضافتها ومن أهمها 5% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية، بينما أوضح الجانب المصرى ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادى الحالى لراغبى أداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له أبلغ الأثر فى نجاح الموسم.