فيديو.. طلاب مدرسة فى الدراكسة يطوفون شوارع القرية لدعوة الأهالى للانتخابات

فيديو.. طلاب مدرسة فى الدراكسة يطوفون شوارع القرية لدعوة الأهالى للانتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 08:17 م
طلاب المدرسة خلال المسيرة
كتب محمد تهامى زكى
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نظم أعضاء هيئة التدريس وطلاب مدرسة محمود حسنين الابتدائية بقرية الدراكسة بمنية النصر فى الدقهلية، مسيرة لدعوة الأهالى للمشاركة فى عملية الانتخابات الرئاسية.
ونشرت صفحة المدرسة، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو من المسيرة التى طافت القرية، حمل خلالها الطلاب اللافتات الداعية للنزول، مثل "انزل وشارك"، كما حملوا أعلام مصر ومرددين نشيد الصاعقة المصرية "قالوا إيه".
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