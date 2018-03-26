فيديو.. الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام صناديق الاقتراع رسالة كرامة وتحدى

فيديو.. الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام صناديق الاقتراع رسالة كرامة وتحدىالإثنين، 26 مارس 2018 09:46 م
انتخابات الرئاسة
كتب هدى أبو بكر - إبراهيم حسان
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وجه المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاركة تعبر عن معدن المواطن المصرى الأصيل.
وقال الشريف، خلال مؤتمر صحفى، إن نزول المواطنين واصطفافهم أمام صناديق الاقتراع هو رسالة كرامة وتحدى وشرف لهذا الوطن العظيم، مناشدا كل المواطنين الحفاظ على أداء هذا الواجب والتمسك والتمتع بأداء هذا الحق الدستورى.
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