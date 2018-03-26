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طفلة ترتدى تيشرت يحمل صورة السيسى أمام لجنة انتخابية بالشرقية

الإثنين، 26 مارس 2018 11:56 ص
طفلة ترتدى تيشرت يحمل صورة السيسى أمام لجنة انتخابية بالشرقية توافد الناخبين بالشرقية





الشرقية - فتحية الديب
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ارتدت طفلة أمام مدرسة السادات الثانوية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية تيشرت عليه علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحملت فى يدها علم مصر واليد الأخرى رفعت علامة النصر.

 

وتوافد مئات الناخبين، صباح اليوم الاثنين، على ألف 32 مركزا اننتخابيا بالشرقية، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الممتدة لثلاثة أيام.

 

يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركزا انتخابيا يستوعب ألفا و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.


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