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صور.. طلاب مدارس السويس يطالبون الأهالى بالمشاركة فى الانتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 11:51 ص
صور.. طلاب مدارس السويس يطالبون الأهالى بالمشاركة فى الانتخابات الطلاب أمام المدارس بالسويس





السويس - سيد نون
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قام العشرات من طلاب المدارس بالسويس، بالهتاف أمام اللجان الانتخابية لمطالبة أبناء المحافظة بالمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية.

وتواجد الطلاب أمام اللجان الانتخابية بمدرسة محمد حافظ بشارع الجلاء بالسويس، وأمام لجان حى السويس.

وردد الطلاب هتافات "إنزل شارك" تحيا مصر" و"قالوا إيه علينا"، مطالبين الجميع بالمحافظة بالنزول للانتخابات.

وقال أحمد محمد، طالب بمدرسة الجهاد، إننا جئنا لأننا نريد أن يشارك الجميع، من أبائنا فى الانتخابات الرئاسية من أجل بناء مصر.

كما قامت قوات الشرطة بمحافظة السويس بتشديد الإجراءات الأمنية بنفق الشهيد أحمد حمدى، بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية 2018 

وشارك ضباط جهاز الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، والأمن العام، فى عمليات الفحص بالطرق والمناطق الجبلية شرق قناة السويس.

وقام مدير أمن السويس اللواء محمد جاد بتفقد الكمائن الأمنية بالطرق والشوارع بالمحافظة.

وقال مصدر أمنى، إن قوات الشرطة بالسويس واصلت عمليات التمشيط الواسع بفحص القرى الزراعية غرب قناة السويس، والمتآخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس، كما استمرت قوات الأمن فى عمليات التمشيط بجبال عتاقة والعين السخنة بالسويس، والطرق التى تربط محافظة السويس مع سيناء، وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدى وطريق السويس- وسط سيناء، فى ظل تواجد قيادات أمنية من مديرية أمن السويس.

 

فيما قام محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، صباح اليوم، بتقديم تهنئة عبر جهاز اللاسلكى للجنود الأبطال المكلفين بتأمين الانتخابات باللجان، ومفادها كالتالى..

"من اللواء أحمد حامد محافظ السويس، آلى الأبطال المرابطين لتأمين اللجان الانتخابية 2018، أهنئكم بهذا اليوم التاريخى، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير على قيامكم بالتأمين الجيد للانتخابات الرئاسية 2018، وبث الثقة والطمأنينة فى نفوس جميع المواطنين وهذا عهد شعب مصر بكم".

 

وأكد المحافظ فى رسالته، أوصيكم بالانضباط المبنى على حسن الخلق وضبط النفس والتعامل بروح الحب والتفاؤل مع أهاليكم شعب السويس العظيم.

 

طلاب امام اللجان
طلاب امام اللجان

 

الطلاب
الطلاب

 


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