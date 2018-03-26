video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. التحالف العربى: دعم إيران للمنظمات الإرهابية يهدد الأمن القومى

الإثنين، 26 مارس 2018 08:23 م
صور.. التحالف العربى: دعم إيران للمنظمات الإرهابية يهدد الأمن القومى صور.. التحالف العربى: دعم إيران للمنظمات الإرهابية يهدد الأمن القومى





وكالات
إضافة تعليق

أكد المتحدث الرسمى لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن ما يقوم به النظام الإيرانى من تهريب ودعم وتسليح للجماعات والمنظمات الإرهابية وتزويدها بقدرات نوعية كالصواريخ البالستية، والصواريخ الحرارية ومنظومة الطائرات بدون طيار وكذلك القوارب السريعة المفخخة يشكل تهديداً للأمن الإقليمى والدولى وخرقاً لمبادئ القانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولى ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة النظام الإيرانى لانتهاكه لقرارات مجلس الأمن ومنها القرارين (2231 - 2216) وانتهاكها لأحكام ومبادئ القانون الدولى .

وأوضح العقيد المالكى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى نادى ضباط القوات المسلحة بالرياض أن ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت عدد 7 صواريخ بالستية تحمل بصمات النظام الإيرانى الراعى للإرهاب والإرهابيين، مؤكداً أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى تمكنت ولله الحمد من اعتراض جميع الصواريخ البالستية التى أطلق منها عدد 3 صواريخ على مدينة الرياض, وعدد 2 صواريخ على مدينة جازان، وصاروخ على مدينة نجران، وصاروخ على مدينة خميس مشيط.

وأبان أنه نتج عن استهداف مدينة الرياض استشهاد مقيم وإصابة عدد 2 مقيمين من الجنسية المصرية، كما نتج عن ذلك تناثر عدد من الشظايا على عدة أحياء سكنية فى مدينة الرياض مما يشكل انتهاكا صريحاً للقانون الدولى فيما يتعلق باستهداف المدنيين والأحياء المدنية.

الصواريخ التي تم تدميرها
الصواريخ التي تم تدميرها

 

المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى
المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى

 

صواريخ الحوثي
صواريخ الحوثي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة العربية السعودية

فيديو..الطائرات الحربية السعودية تدمر القاعدة العسكرية لميلشيا الحوثيين فى صعدة

التحالف العربى

الأمن القومى

ايران

الحوثيين

اخبار السعودية

اليمن




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة