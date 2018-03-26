صور.. التحالف العربى: دعم إيران للمنظمات الإرهابية يهدد الأمن القومى







وكالات

أكد المتحدث الرسمى لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن ما يقوم به النظام الإيرانى من تهريب ودعم وتسليح للجماعات والمنظمات الإرهابية وتزويدها بقدرات نوعية كالصواريخ البالستية، والصواريخ الحرارية ومنظومة الطائرات بدون طيار وكذلك القوارب السريعة المفخخة يشكل تهديداً للأمن الإقليمى والدولى وخرقاً لمبادئ القانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولى ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة النظام الإيرانى لانتهاكه لقرارات مجلس الأمن ومنها القرارين (2231 - 2216) وانتهاكها لأحكام ومبادئ القانون الدولى .

وأوضح العقيد المالكى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى نادى ضباط القوات المسلحة بالرياض أن ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت عدد 7 صواريخ بالستية تحمل بصمات النظام الإيرانى الراعى للإرهاب والإرهابيين، مؤكداً أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى تمكنت ولله الحمد من اعتراض جميع الصواريخ البالستية التى أطلق منها عدد 3 صواريخ على مدينة الرياض, وعدد 2 صواريخ على مدينة جازان، وصاروخ على مدينة نجران، وصاروخ على مدينة خميس مشيط.

وأبان أنه نتج عن استهداف مدينة الرياض استشهاد مقيم وإصابة عدد 2 مقيمين من الجنسية المصرية، كما نتج عن ذلك تناثر عدد من الشظايا على عدة أحياء سكنية فى مدينة الرياض مما يشكل انتهاكا صريحاً للقانون الدولى فيما يتعلق باستهداف المدنيين والأحياء المدنية.



الصواريخ التي تم تدميرها



المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى