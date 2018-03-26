سؤال امتحان بـ"إعلام القاهرة" يطلب برنامجا للحث على المشاركة بالانتخابات

سؤال امتحان بـ"إعلام القاهرة" يطلب برنامجا للحث على المشاركة بالانتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 01:10 م
اقبال المصريين على انتخابات الرئاسة
وائل ربيعى
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طالب امتحان مادة "الكتابة والإعداد البرامجى" بالفرقة الثانية كلية الإعلام جامعة القاهرة، للدكتورة سامية أحمد على الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، الطلاب الممتحنين بإعداد برنامجا تليفزيونيا يهدف لحث الجمهور للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بامتحانات الميدترم بالكلية.
وجاء نص السؤال، "اكتب برنامجا يقدم فى خمس دقائق يهدف إلى حث الجمهور على المشاركة الفاعلة فى انتخابات الرئاسة القادمة، موضحا القالب، الوسيلة، الجمهور المستهدف".
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