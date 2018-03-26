سؤال امتحان بـ"إعلام القاهرة" يطلب برنامجا للحث على المشاركة بالانتخابات

وجاء نص السؤال، "اكتب برنامجا يقدم فى خمس دقائق يهدف إلى حث الجمهور على المشاركة الفاعلة فى انتخابات الرئاسة القادمة، موضحا القالب، الوسيلة، الجمهور المستهدف".