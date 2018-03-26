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الإثنين، 26 مارس 2018 01:01 م
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رئيس دار الأوبرا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 12:26 م
رئيس دار الأوبرا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية مجدى صابر رئيس دار الأوبرا





(أ ش أ)
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أدلى الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا اليوم الاثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة التعليم الأساسى بالحى الأول بـ 6 أكتوبر.

وأكد رئيس دار الأوبرا المصرية  فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وينبغى على الجميع المشاركة فيها لاستكمال مسيرة التقدم والتنمية فى مصر، مشيرا إلى أنه حرص على التوجه إلى لجنته الانتخابية مبكرا مع بدء عملية التصويت .

ودعا الدكتور مجدى صابر جموع المصريين للمشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية وعدم الانصياع للدعوات المغرضة التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والعزوف عنها،لأن ذلك يعد خيانة للأمانة التى يتحملها كل مواطن تجاه وطنه .

وأشار إلى أن الإقبال الكثيف للمواطنين على عملية التصويت اليوم يعكس مظهرا حضاريا يليق بمصر أمام العالم ويوجه رسالة للعالم بأن الشعب المصرى قادر على قهر جميع التحديات.

 


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