رئيس البرلمان العربى يبحث تداعيات إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية







كتب مصطفى عنبر

عقد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، صباح اليوم الاثنين، على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلمانلا الدوللا بجنيف - اجتماع عاجل مع جبريلا بارون رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى بحضور الوفد اليمنى برئاسة محمد على الشدادى نائب رئيس مجلس النواب اليمنى، لبحث تداعيات إطلاق ميليشيا الحوثى لصواريخ باليستية إيرانية الصنع استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأبلغ رئيس البرلمان العربى - فى الاجتماع - رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى موقف البرلمان العربى الرافض والمُدين لما قامت به ميليشيات الحوثى بإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضى اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أن هذا العمل هو تحدٍ واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولى، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمى والدولى، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفا للقانون الدولى الإنسانى.

وطالب رئيس البرلمان العربى - خلال الاجتماع العاجل - بأن يكون للاتحاد البرلمانى الدولى موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة، كما طالب الاتحاد البرلمانى الدولى بموقف قوى لردع النظام الإيرانى وتدخلاته بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات فى العالم العربى التى تهدف إلى إحداث الفوضى فى المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، مدينا تزويد النظام الإيرانى ميليشيا الحوثى الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضى المقدسة فيها.

وأكد رئيس البرلمان العربى على موقف البرلمان العربى التام بدعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها واستقراراها، كما ثمن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربى فى اليمن لاسترداد الشرعية والتصدى لكل من يهدد أمن المنطقة العربية ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل فى شئونها الداخلية.