video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الإثنين 26-3-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 26 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 26-3-2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
 

الطقس فى الأردن

 
نهارًا: ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء ربيعية دافئة في عموم المناطق، مع ازدياد تدريجي في تركيز الغبار في الأجواء، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مُثيرة للغبار والأتربة في عموم المناطق.
 
في خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلًا: تسود أجواء أكثر دفئاً وجفافاً من المُعتاد في عموم المناطق، أيضاً مع ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الأحد 25/3/2018 فى مصر والدول العربية

صور.. الطقس السيئ يضرب المحافظات.. رياح محملة بالأتربة تجب الرؤية.. وإغلاق موانئ البرلس ونوبيع وبوغازى الإسكندرية والدخيلة.. ووقف رحلات البالون الطائر بالأقصر.. والمرور يغلق طريق أبوسمبل السياحى

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة