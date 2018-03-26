حالة الطقس اليوم الإثنين 26-3-2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء ربيعية دافئة في عموم المناطق، مع ازدياد تدريجي في تركيز الغبار في الأجواء، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مُثيرة للغبار والأتربة في عموم المناطق.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلًا: تسود أجواء أكثر دفئاً وجفافاً من المُعتاد في عموم المناطق، أيضاً مع ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.