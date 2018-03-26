تمركز خبراء المفرقعات بمحيط اللجان الانتخابية لإجراء عمليات تمشيط بشكل دورى







كتب عبد الرحمن سيد

يتمركز خبراء المفرقعات والحماية المدنية، بمحيط اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة والقاهرة، لإجراء عمليات تمشيط و تعقيم اللجان بشكل دورى بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

كما تتمركز سيارات الإطفاء بمحيط اللجان تحسبا لنشوب أى حريق بمحيط اللجان، ويجرى خبراء المفرقعات عمليات الكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، بالتزامن مع عمليات التصويت على الانتخابات.