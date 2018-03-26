video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تمركز خبراء المفرقعات بمحيط اللجان الانتخابية لإجراء عمليات تمشيط بشكل دورى

الإثنين، 26 مارس 2018 10:16 ص
تمركز خبراء المفرقعات بمحيط اللجان الانتخابية لإجراء عمليات تمشيط بشكل دورى الناخبين أمام لجان الانتخابات





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يتمركز خبراء المفرقعات والحماية المدنية، بمحيط اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة والقاهرة، لإجراء عمليات تمشيط و تعقيم اللجان بشكل دورى بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

 

كما تتمركز سيارات الإطفاء بمحيط اللجان تحسبا لنشوب أى حريق بمحيط اللجان، ويجرى خبراء المفرقعات عمليات الكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، بالتزامن مع عمليات التصويت على الانتخابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صباح الانتخابات.. اللجان الانتخابية تفتح مقراتها أمام الناخبين فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. السيسى يدلى بصوته بمصر الجديدة.. والآلاف ينظمون مسيرة حاشدة بحدائق القبة.. وحشود للناخبين أمام اللجان.. فيدو وصور

لحظة بلحظة.. ملايين المصريين يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بأنحاء مصر

صور.. إقبال كبير على لجان الوراق فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

عمليات تمشيط

اللجان الانتخابية

فحص المنشات

عمليات التصويت على الانتخابات




لا تفوتك
"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة