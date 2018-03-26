"السرد الروائى ليوسف أبورية" رسالة ماجستير لأحمد طنطاوى بجامعة القاهرة







يناقش الزميل أحمد عبد الكريم طنطاوى، المحرر الصحفى باليوم السابع بحثه لدرجة الماجستير عن السرد الروائى للكاتب يوسف أبو رية، الخميس 5 إبريل، وذلك بقاعة أحمد زكى يمانى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فى تمام الساعة 11 صباحا، ويأتى البحث فى 275 صفحة تشمل أربعة فصول رئيسية بخلاف فصلى التمهيد والملاحق، يبدأ الأول بدراسة التشكيل اللغوى والثانى بدراسة التشكيل التقنى، ثم يناقش فى الفصل الثالث أساليب رسم الشخصية الروائية، وأخيرا يختص الفصل الرابع بطريقة تناول الكاتب للزمان والمكان.



الأستاذ الدكتور عبد المطلب زيد

وتعقد لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد المطلب زيد، الرئيس الأسبق لقسم النقد الأدبى والبلاغة والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مشرفا رئيسيا، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة الأستاذ المساعد بالقسم مشرفا مشاركا، والأستاذ الدكتور عادل الضرغامى زايد وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، والأستاذ الدكتور محمد عليوة أستاذ النقد الأدبى والبلاغة والأدب المقارن بجامعة القاهرة.



الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة

تجدر الإشارة إلى أن الروائى يوسف أبو رية مولود فى 2 يناير 1955، فى مدينة ههيا بمحافظة الشرقية. وتوفى فى 12 يناير 2009، عن عمر ناهز 55 عامًا، وهو حاصل على بكالوريوس إعلام قسم صحافة ونشر من جامعة القاهرة، كان قد شغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالمركز القومى للبحوث، وكان عضوا باتحاد الكتاب، وأمينا لصندوق نادى القلم الدولى (فرع مصر)، كما عمل محررا أدبيا بعدد من الصحف القومية والمعارضة، وحصل على منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة، ووصف بأنه مهتم بالكتابة عن القرية خلفًا لعبد الكريم قاسم ويوسف القعيدوقد ترجمت له عدد من أعماله القصصية إلى الإنجليزية عام 1979 ضمن مختارات القصة العربية، وإلى اللغة الألمانية مرتين، بواسطة المستشرقة الألمانية دوريس كيلاس عام 1989، والمستشرق السويسرى هارتموت فيندرتشى عام 1991. كما حصل على جائزة "نجيب محفوظ" للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2005، ودرع جامعة المنيا تكريمًا له فى احتفالية خاصة به 2003، وتُمنح باسمه ـ منذ العام 2009 ـ جائزة سنوية فى الرواية والقصة القصيرة، تحت إشراف اتحاد كتاب مصر.



الأستاذ الدكتور عادل الضرغامى

الأستاذ الدكتور محمد عليوة