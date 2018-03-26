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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الإثنين، 26 مارس 2018 12:42 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب ارشيفية





كتب: هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.92%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.14%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29%، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25%.

 

 

 

 

 


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