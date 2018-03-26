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البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ بالستية تجاه السعودية

الإثنين، 26 مارس 2018 08:57 ص
البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ بالستية تجاه السعودية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى





المنامة(أ ش أ)
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أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق عدة صواريخ باليستية من قبل المليشيات الانقلابية فى الجمهورية اليمنية والتى استهدفت تجمعات سكانية فى بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومن بينها مدينة الرياض، وأسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وأكدت مملكة البحرين فى بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم "وقوفها فى صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فى حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات، ودعمها التام لما تتخذه وستتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها".

وأشادت بالكفاءة العالية واليقظة الشديدة لقوات الدفاع الجوى الملكى السعودى وقدرتها فى التصدى وتدمير الصواريخ الباليستية، مشددة على أن هذه الأعمال العدائية المتواصلة التى تقوم بها الميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تعكس الإصرار على نشر الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة بأسرها وإطالة أمد الأزمة اليمنية وعرقلة المساعى الرامية لتسويتها سلميًا.

 


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