أسعار العملات اليوم الاثنين 26-3-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى







كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 26-3-2018، بالتزامن مع أولى أيام الانتخابات الرئاسية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى بمختلف البنوك، ماعدا بنكى التجارى الدولى والاسكندرية، الذى انخفض فيهما سعر الدولار بقيمة قرشا واحدا، فيما انخفضت ارتفعت اليورو والجنيه الاسترلينى، واستقر سعر الدينار الكويتى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5861 جنيه للشراء، و 17.6728 جنيه للبيع.



متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.567 جنيه للشراء

17.697 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.66 جنيه للشراء، و 21.91 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.80 جنيه للشراء، و 25.10 للبيع.



سعر الدينار الكويتى

استقر سعر شراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.5 للشراء ، فيما استقر سعر البيع مسجلا 58.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

وزارة المالية تطرح 2.2 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.