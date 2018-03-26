أسعار الذهب اليوم اليوم الاثنين 26-3-2018 فى مصر







كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين 26-3-2018 بقيمة جنيه ونصف بالتزامن مع تراج سعر الأوقية بقيمة 4 دولارات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 658 جنيها.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار ١٨ : ٥٦٤ جنيه

عيار ٢١ : ٦٥٨ جنيه

عيار ٢٤ : ٧٥٢ جنية

الجنيه : ٥٢٦٤ جنيه

السعر العالمى للاوقية : ١٣٤٦ دولار

اسعار الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى نحرص على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.