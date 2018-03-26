"أبو الغيط" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية غدا بسبب سفره للأردن

"أبو الغيط" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية غدا بسبب سفره للأردنالإثنين، 26 مارس 2018 12:27 م
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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يدلى أحمد ابو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية غدا، الثلاثاء، بإحدى لجان مصر الجديدة .
وتأتى مشاركة أبو الغيط فى الانتخابات الرئاسية غدا نظرا لظروف سفره خارج مصر اليوم ، حيث توجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثانى لبحث أهم جهود وتطورات العمل العربى المشترك خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى ضوء تولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة القمة العربية منذ قمة عمان فى مارس 2017 ، وهي الرئاسة التى ستسلم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.
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