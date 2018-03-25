فيديو.. رئيس الوطنية للانتخابات لـ"الحياة اليوم": هذه رسالتى للمواطنين والقضاة







كتب إبراهيم حسان

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للمواطنين قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية فى الداخل، قائلا: "أنتم على موعدا غدا وعلى مدار 3 أيام، كى تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وتدلوا بأصواتكم لاختيار رئيس جمهوريتكم".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، فى رسالته للمواطنين: "هذا حق لكم كما قرره الدستور وواجب عليكم أيضا، فلا تتراخوا فى أداءه، وأثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون فى أداء الواجب، وثقوا تماما أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقها.. انزلوا وشاركوا بإرادتكم وأكدوا للعالم أنكم كنتم ولا زلتم صناع الحضارة.. وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التى تحيط بمصر".

ووجه المستشار لاشين إبراهيم، رسالة أخرى لقضاة مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية، قائلا: "قضاة مصر العظماء.. إن التاريخ المشرف لقضاء مصر وقضاتها والذى سجل بأحرف من نور، حرصكم التام على الحياد والتجرد وإحقاق الحقوق وإرساء دعائم العدل بين الناس، جعلكم محل ثقة واطمئنان الشعب المصرى.. فأنتم أصحاب رسالة مقدسة فى إحقاق الحق بين الناس، وتقديرا لذلك وبين الناس وتقديرا لذلك ولهذا السبب أسند إليكم الدستور مهمة الانتخابات التى تجرى فى مصر، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "قضاة مصر الأجلاء.. أعلم تماما حجم المشقة والمصاعب والمسئولية الملقاة على عاتقكم، ولكنكم كنتم ولا زلتم عند مستوى المسئولية، وحسن ظن الجميع بكم، وأنتم بأداء هذا الواجب الذى يحمى إرادة المصريين إنما تؤدون رسالة لا تقل قدسيتها عن تحقيق العدالة، وهى تمكين الناخب من اختيار رئيسه بحرية تامة وفى مناخ تسوده الطمأنينة"، مشيرا فى السياق ذاته إلى أن إعلان نتائج الانتخابات سيكون فى 2 أبريل 2018.