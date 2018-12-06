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وزير التعليم: المنظومة الجديدة للتعليم تؤهل الطلاب للالتحاق بفرص العمل

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:10 م
وزير التعليم: المنظومة الجديدة للتعليم تؤهل الطلاب للالتحاق بفرص العمل الدكتور طارق شوقي يشارك بفعاليات قمة المعرفة 2018 بنسختها الخامسة بدبى
رسالة دبي : محمد طنطاوى
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محمد-طنطاوى
 
 
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لديها إصرار وعزيمة في ما يتعلق بتطوير التعليم ضمن المنطومة الجديدة والتى تستهدف تطوير التعليم في كافة المدارس المصرية وخاصة في المحافظات والاقاليم حتى يتسنى للطلاب الجدد في الأجيال المستقبلية اللحاق بفرص العمل التى تغير مفهومها عالميا. 
 
وقال شوقي خلال مشاركته بفعاليات قمة المعرفة 2018 بنسختها الخامسة والتى تقام بمدينة دبي إن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو إعداد الأظفال الذين هم الآن في مرحلة التعليم الابتدائي بالتوازي مع تطوير المنظومة الحالية للتعليم حتى يمكن خلال 11 عاما خروج الأجيال الحالية ممن هم بالتعليم الأساسي وخضوع العملية التعليمية بصورة كاملة لمناهج التطوير الحالية. 
 
طارق شوقى (2)
 
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعى يبغ نحو 22 مليون طالب في كافة المراحل التعليمية وقال إن هدا العدد قد يتعدي عدد سكان دول بأكملها فلابد من إعداد الأجيال القادمة لدمجها بسوق العمل لأن الثورة الصناعية والعلمية لا يمكن أن تتناغم مع منظومة التعليم الحالية. 
 
وأكد الوزير على ضرورة أن يتحمل المجتمع المسئولية في انجاح المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدا أنه من غير المنطقي في هذا العصر أن يدفع أولياء الأمور أبناءهم على تحصيل الدرجات فقط، وتابع: الدرجات بالمفهوم الحالى ليس له علاقة بتفوق الطالب وعندنا في مصر 25% من الطلاب يتحصلون على درجات نهائية ومع ذلك فالابتكار وحده هو الضمانة الاساسية لنهضة الشعوب. 
 
وخلال استعراض وزير التربية والتعليم لمنظومة التعليم الجديدة أكد الوزير أنها تخصع لجميع المعايير العلمية والدولية وأشادت بها معظم المنظمات العاملة في مجال التعليم والتدريب، بالإضافة إلى أنها تعتمد على بناء الشخصية وادخال التكنولوجيا وتوسيع الأنشطة البحثية والعلمية، لافتا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة التعليم العالي في هذا الإطار لتلقي الطلاب الجدد وتوظيف مهاراتهم وفق الخطة الموضوعة أيضا من وزارة التعليم العالي. 
 
طارق شوقى (1)
 
 

 


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