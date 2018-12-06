video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تشارك فى مؤتمر تنمية تجمع دول الساحل الخمس بموريتانيا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:30 ص
مصر تشارك فى مؤتمر تنمية تجمع دول الساحل الخمس بموريتانيا السفير حمدى سند لوزا
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدى سند لوزا إلى نواكشوط فجر اليوم فى زيارة لموريتانيا يترأس خلالها وفد مصر إلى مؤتمر المانحين للتنمية تمجمع دول الساح الخمس الذى يضم موريتانيا ومالى وتشاد والنيجر وبوركينافاسو والذى تبدأ فعالياته فى وقت لاحق اليوم بالعاصمة الموريتانية.

وقال خالد زاهر قنصل مصر لدى موريتانيا- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط " أن المؤتمر- الذى يشهد مشاركة عربية ودولية هامة- سيبحث البُعد التنموى لدول الساحل من خلال مناقشة اربعين مشروعا من المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع الذى يتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا له".

وأضاف، أن المشاركة المصرية فى المؤتمر تترجم الدعم الكامل لدول الساحل الإفريقى من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية، وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافةً لمساعدة تلك الدول فى مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمساهمة فى بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل ومحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودى يصل موريتانيا

موريتانيا

نواكشوط

دول الساحل الخمس

مصر

مؤتمر تنميه دول الساحل




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة