مصر تشارك فى مؤتمر تنمية تجمع دول الساحل الخمس بموريتانيا

نواكشوط (أ ش أ)

وصل نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدى سند لوزا إلى نواكشوط فجر اليوم فى زيارة لموريتانيا يترأس خلالها وفد مصر إلى مؤتمر المانحين للتنمية تمجمع دول الساح الخمس الذى يضم موريتانيا ومالى وتشاد والنيجر وبوركينافاسو والذى تبدأ فعالياته فى وقت لاحق اليوم بالعاصمة الموريتانية.

وقال خالد زاهر قنصل مصر لدى موريتانيا- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط " أن المؤتمر- الذى يشهد مشاركة عربية ودولية هامة- سيبحث البُعد التنموى لدول الساحل من خلال مناقشة اربعين مشروعا من المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع الذى يتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا له".

وأضاف، أن المشاركة المصرية فى المؤتمر تترجم الدعم الكامل لدول الساحل الإفريقى من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية، وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافةً لمساعدة تلك الدول فى مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمساهمة فى بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل ومحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.