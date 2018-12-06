فنزويلا تحاكم 464 من ضباط الشرطة بتهمة الابتزاز والاختطاف

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينة إنه تمت محاكمة 464 على الأقل من ضباط الشرطة فى فنزويلا بسبب 181 حالات ابتزاز وخطف وجرائم آخرى فى الآونة الأخيرة.

وقال المدعى العام الفنزويلى، طارق صعب، إن "376 ضابطا من رجال الشرطة حكموا بسبب الابتزاز، إن "لا يمكن أن يفعل ضباط الشرطة ذلك، فهم واجبهم حماية المواطنيين من هذه الجرائم، وليس فعلها".

ووفقا لوزير الداخلية الفنزويلى نيستور ريفيرول، فقد انخفضت نسبة الخطف إلى 38.3% هذا العام مقارنة بعام 2017، وتم تسجيل 179 حالة، وقال أيضا إن الغالبية 89.5% تتركز فى ولايات ميراندا وأراجوا وأيضا فى العاصمة.