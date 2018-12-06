video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيريزا ماى: لن يتم تأجيل التصويت على البريكست فى البرلمان البريطانى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:46 م
تيريزا ماى: لن يتم تأجيل التصويت على البريكست فى البرلمان البريطانى تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماى" أنه لن يتم تأجيل التصويت على الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست) فى البرلمان البريطانى والمقرر الأسبوع المقبل.

وأضافت ماى -فى مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أذاعتها اليوم الخميس، أنها استمعت إلى المخاوف فيما يتعلق بـ"الخطة البديلة الداعمة" الخاصة بأيرلندا الشمالية قبيل التصويت على الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعد ضمانًا لشعب أيرلندا الشمالية من عدم وجود حدود صلبة بين بلادهم وأيرلندا.

وأشارت ماى إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بدون وجود خطة بديلة داعمة، موضحة أنها لن تتخلى عن الفوز فى التصويت على اتفاق البريكست الذى تم التفاوض بشأنه على مدار الـ 18 شهرًا الماضية على الرغم من أن نواب البرلمان التابعين لحزبها وجميع أحزاب المعارضة كانوا ضدها.

واستبعدت ماى إجراء استفتاء آخر كما رفضت خططًا بديلة للبريكست من جانب فصائل مختلفة فى حزبها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار الانشقاقات بحكومة "ماى" احتجاجا على "البريكست".. استقالة سابع وزير ضربة جديدة لرئيسة وزراء بريطانيا.. الوزير المستقيل: الاتفاق يتسبب فى شلل مصالحنا.. ومصادر: كبار أعضاء البرلمان يتفقون على التصويت ضده

التليجراف: كبار أعضاء البرلمان البريطانى يخططون لرفض اتفاق البريكست

البريكست

البرلمان البريطانى

الاتحاد الاوروبى

اتفاق البريكست




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة