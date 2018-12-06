تيريزا ماى: لن يتم تأجيل التصويت على البريكست فى البرلمان البريطانى

لندن (أ ش أ)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماى" أنه لن يتم تأجيل التصويت على الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست) فى البرلمان البريطانى والمقرر الأسبوع المقبل.

وأضافت ماى -فى مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أذاعتها اليوم الخميس، أنها استمعت إلى المخاوف فيما يتعلق بـ"الخطة البديلة الداعمة" الخاصة بأيرلندا الشمالية قبيل التصويت على الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعد ضمانًا لشعب أيرلندا الشمالية من عدم وجود حدود صلبة بين بلادهم وأيرلندا.

وأشارت ماى إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بدون وجود خطة بديلة داعمة، موضحة أنها لن تتخلى عن الفوز فى التصويت على اتفاق البريكست الذى تم التفاوض بشأنه على مدار الـ 18 شهرًا الماضية على الرغم من أن نواب البرلمان التابعين لحزبها وجميع أحزاب المعارضة كانوا ضدها.

واستبعدت ماى إجراء استفتاء آخر كما رفضت خططًا بديلة للبريكست من جانب فصائل مختلفة فى حزبها.