بنهاية 2018.. تراجع الناتج المحلى بفنزويلا 50% والتضخم 10 مليون% خلال 2019

تراجع الناتج المحلى فى فنزويلا أكثر من 50% فى السنوات الأربع الماضية يإغلاق 40% من الشركات هذا العام فقط، و معدل سعر الصرف الذى انخفض بنسبة 601%، كما انخفضت نسبة الواردات بنسبة 80%.

ووفقا لتحليل أجرته شركة "أكوانالتيكا" فإن التضخم فى العام السابق وصل إلى 818.2% ، فى حين أنه وصل الى مليون% هذا العام ، ومن المتوقع ان يصل الى اعلى مستوياته عند 10 مليون % فى عام 2019.

ووفقا لصحيفة "بانم بوست" البنمية سيستمر انتاج النفط فى البلاد فى الانخفاض، حيث أن سعر برميل النفط الخام الفنزويلى ينخفض.

ووفقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن فنزويلا أنتجت حوالى 1.1 مليون برميل فى اليوم، وهو ما يعنى انخفاضا بمقدار 740 ألف برميل يوميا.

وأشارت الشركة إلى أنه فى نهاية نوفمبر أصدر البنك المركزى الفنزويلى عدة مؤشرات اقتصادية غير مواتية، ووفقا لصندوق النقد الدولى فإن التضخم وصل إلى 818.2% ، وأكد أن اقتصاد هذا البلد تقلص هذا العام بنسبة 15.5%.