video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بنهاية 2018.. تراجع الناتج المحلى بفنزويلا 50% والتضخم 10 مليون% خلال 2019

الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:19 م
بنهاية 2018.. تراجع الناتج المحلى بفنزويلا 50% والتضخم 10 مليون% خلال 2019 فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

تراجع الناتج المحلى فى فنزويلا أكثر من 50%  فى السنوات الأربع الماضية يإغلاق 40% من الشركات هذا العام فقط، و معدل سعر الصرف  الذى انخفض بنسبة 601%، كما انخفضت نسبة الواردات بنسبة 80%.

ووفقا لتحليل أجرته شركة "أكوانالتيكا"  فإن التضخم فى العام السابق وصل إلى  818.2% ، فى حين أنه وصل الى مليون% هذا العام ، ومن المتوقع ان يصل الى اعلى مستوياته عند 10 مليون % فى عام 2019.

ووفقا لصحيفة "بانم بوست" البنمية سيستمر انتاج النفط فى البلاد فى الانخفاض، حيث أن سعر برميل النفط الخام الفنزويلى ينخفض.

ووفقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن فنزويلا أنتجت حوالى 1.1 مليون برميل فى اليوم، وهو ما يعنى انخفاضا بمقدار 740 ألف برميل يوميا.

وأشارت الشركة إلى أنه فى نهاية نوفمبر أصدر البنك المركزى الفنزويلى عدة مؤشرات اقتصادية غير مواتية، ووفقا لصندوق النقد الدولى فإن التضخم وصل إلى 818.2% ، وأكد أن اقتصاد هذا البلد تقلص هذا العام بنسبة 15.5%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الأمريكى يندد برئيس فنزويلا ويصفه "طاغية" يجب أن يرحل

رئيس فنزويلا يلتقى فلاديمير بوتين فى روسيا

فنزويلا تحاكم 464 من ضباط الشرطة بتهمة الابتزاز والاختطاف

فنزويلا

الازمة الاقتصادية

ازمة اقتصادية

التضخم

الناتج المحلى




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة