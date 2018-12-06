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الجيش الأمريكى يعلن استهداف 4 متشددين بالصومال فى ضربة جوية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 08:00 ص
الجيش الأمريكى يعلن استهداف 4 متشددين بالصومال فى ضربة جوية غارة جوية _ صورة أرشيفية
نيروبى (رويترز)
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قال الجيش الأمريكى، إنه قتل 4 متشددين فى ضربة جوية ضد حركة الشباب المتشددة، فى محيط أودهيجل بالصومال فى إطار عملياته لدعم مساعى الحكومة لكسر شوكة الحركة.

وقالت قيادة الجيش الأمريكى فى أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 4 ديسمبر ، وقالت القيادة فى بيان نشر فى وقت متأخر أمس الأربعاء "الضربة الجوية الأمريكية نفذت ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأمريكية وشركاؤها لهجوم".

وأضافت "تقييمنا الحالى هو أن الضربة قتلت أربعة متشددين دون أن يسقط أى مدني"، وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر فى الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك والتى تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.

 

 


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