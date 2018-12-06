إيران تعلن مقتل الإرهابى المسئول عن هجوم تشابهار

أعلنت إيران مقتل الإرهابى المسئول عن هجوم استهدف مركز شرطة مدينة تشابهار جنوب شرق البلاد، وأسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الإيرانية، وإصابة 27 آخرين.

وتباينت الروايات الإيرانية عن الحادث، وبينما قالت وسائل إعلام انفجار سيارة مفخخة، قال قائد القوات البرية للحرس الثورى الإيرانى اللواء محمد باكبور، أن مسلحين حاولوا اقتحام مركز الشرطة بسيارة بها مواد متفجرة، لكن تصدت لهم أفراد الأمن.

من جانبها تبنت جماع أنصار الفرقان السنية المعارضة للنظام الإيرانى والتى تنشط فى سيستان وبلوشستان الحادث، وأعلنت على مسئوليتها عن الحادث.