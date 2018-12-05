video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزيلندا: لا تهديد من موجات تسونامى على سواحل البلاد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:48 ص
نيوزيلندا: لا تهديد من موجات تسونامى على سواحل البلاد تسونامى ـ صورة أرشيفية
ولينجتون (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت وزارة الدفاع المدنى وإدارة الطوارئ النيوزيلندية اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك تهديد من وقوع موجات مد عاتية (تسونامى) على سواحل البلاد، وذلك فى أعقاب الزلزال الذى بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر وضرب منطقة فى جنوب المحيط الهادى تقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن مركز التحذير من موجات تسونامى قد أعلن أنه تم رصد هذه الموجات، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث موجات خطيرة فى بعض المناطق.

من جانبه، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن سلسلة من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة فى أعقاب الزلزال، مشيرا إلى أن اثنين منها بلغت قوتهما 9ر5 درجة على مقياس ريختر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة نيو كاليدونيا بالمحيط الهادى

سلطات جزيرة كاليدونيا تطلب من الأهالى التوجه إلى الملاجئ بعد تحذير تسونامى

نيوزيلندا

موجات تسونامى

زلزال كاليدونيا

المحيط الهادى

زلزال




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة