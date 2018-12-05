نيوزيلندا: لا تهديد من موجات تسونامى على سواحل البلاد

ولينجتون (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع المدنى وإدارة الطوارئ النيوزيلندية اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك تهديد من وقوع موجات مد عاتية (تسونامى) على سواحل البلاد، وذلك فى أعقاب الزلزال الذى بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر وضرب منطقة فى جنوب المحيط الهادى تقع بالقرب من كاليدونيا الجديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن مركز التحذير من موجات تسونامى قد أعلن أنه تم رصد هذه الموجات، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث موجات خطيرة فى بعض المناطق.

من جانبه، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن سلسلة من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة فى أعقاب الزلزال، مشيرا إلى أن اثنين منها بلغت قوتهما 9ر5 درجة على مقياس ريختر.