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ندوة "كونى قوية" بجامعة عين شمس لمناهضة العنف ضد المرأة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:43 م
ندوة "كونى قوية" بجامعة عين شمس لمناهضة العنف ضد المرأة
كتب محمود راغب
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استمرارا لحملات التوعية التي تنظمها وحدة مناهضة العنف و التحرش بجامعة عين شمس تزامنا مع "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش حملة توعية بعدد من كليات جامعة عين شمس، وتناولت توضيح أنواع التحرش اللفظى والجسدى أو بالإشارات الخارجة. 
 
 
قال د. حسن خليل، مدير الشئون الفنية بمشيخة الأزهر، إن التحرش هو التعدي على الشخص الآخر ولو بكلمة وليس فقط بفعل، كما نوه لقيمة المرأة فى الإسلام، وأنه لا يوجد دليل حول ما يتداوله البعض بأن حواء هى سبب نزول آدم وذريته من الجنة ولكن ذكر فى القرآن الكريم  "فوسوس لهما الشيطان"، وكذلك تناول موضوع ميراث المرأة فى الإسلام وأكد أنه يوجد 4 حالات فقط  تورث المرأة نصف الرجل و8 حالات مثل الرجل و16حالة ترث ضعف الرجل.
 
وأكد القمص فلوبس بباوى مندوب الكاتدرائية، على ضرورة التحلى بالأخلاق الكريمة لكى يعيش الجميع فى سلام وأمان. 
 
 

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كونى قوية

عين شمس

جامعة عين شمس




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