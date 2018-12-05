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مضطر تتسوق رغم المطر والشبورة.. لازم تلتزم بشوية تعليمات

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:31 ص
مضطر تتسوق رغم المطر والشبورة.. لازم تلتزم بشوية تعليمات شبورة مائية - أرشيفية
كتبت هناء أبو العز
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حين تعلن هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار، ويتم إغلاق الحدود حتى تنتهى الشبورة المائية، يبدأ القلق على الطرق الصحراوية والزراعية والداخلية، ولقيادة آمنة توصلك لبر الأمان يقدم "اليوم السابع" لك بعض المعلومات لقيادة سيارتك فى الأمطار الغزيرة ووقت ارتفاع الشبورة:

 

أولا.. الالتزام بقواعد الإدارة العامة للمرور، التى تعلنها من خلال وسائل الإعلام، أو بإشارات ضوئية، تعلن بها تغيير الاتجاه، أو منع السيارات من الحركة لحين انتهاء الشبورة المائية التى تسبب الكثير من الحوادث لعدم القدرة على الرؤية بها.

ثانيا.. التأكد من سلامة سيارتك قبل التحرك، والتأكد من الكشافات الأمامية والخلفية، ومساحات الزجاج، ووجود مياه كافية فى خزان السيارة، والكشف على الإطارات.

ثالثا.. إضاءة المصابيح المنخفضة للسيارة، بالإضافة إلى مصابيح الضباب، لأن الأضواء العالية فى الشبورة ستنعكس من العوارض الجانبية، وتتسبب الكثير من المشكلات.

رابعا.. إضاءة مصابيح الانتظار أثناء السير فى الشبورة، الحرص على وضع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التى تتقدمك تصل إلى نحو مترين على الأقل..

خامسا.. الالتزام بسرعة مناسبة، حيث لا يمكن السير سريعًا فى طريق لا تستطيع فيه الرؤية بسبب الشبورة، أو حين تساقط الأمطار.

سادسا.. فتح  نوافذ السيارة، أو جزء منها، حتى لا تتكون الشبورة المائية على السطح الداخلى للزجاج الأمامى وتمنعك من الرؤية.

سابعا.. عدم رفع صوت الكاسيت داخل السيارة، حتى تستطيع الشعور بسيارتك أو التحذيرات والتنبيهات التى قد تأتى لك من الخارج.

ثامنا.. الالتزام بالسير فى الحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، حتى لا تصطدم بسيارة اضطرت للوقوف يمينًا.

تاسعا.. عدم التفكير فى تخطى السيارة التى أمامك بأى شكل من الأشكال.


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