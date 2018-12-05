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ضبط راكب بالمطار بحوزته 140 ألف جنيه قبل سفره إلى الكويت

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:36 م
ضبط راكب بالمطار بحوزته 140 ألف جنيه قبل سفره إلى الكويت مطار القاهرة
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب 140 ألف جنيه إلى الكويت، مخالفا بذلك قانون النقد المصرى الذى يحظر السفر بما يزيد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى أو مبلغ 5 آلاف جنيه مصرى.
 
 
أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثرعلى مخبأ بداخلها بين طيات ملابسه على مبلغ مالى قدره 140 ألف جنيه مصرى.
 
 
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

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