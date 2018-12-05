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صور .. نائب محافظ القاهرة: إزالة تعديات على 18 فدانا بالمرج

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:50 م
صور .. نائب محافظ القاهرة: إزالة تعديات على 18 فدانا بالمرج ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية زراعة القاهرة تمكنت من إزالة تعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 18 فدانا، بحى المرج.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى حملة إزالة التعديات، أن الحملة استهدفت التعديات غير المأهولة بالسكان ضمن الموجة الأولى لإزالة التعديات التى تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة.
 
وأشار صابر أن التعديات عبارة عن أسوار وجمالون بعدد من أحواض الزراعة بالمرج، وتستمر ليومين، حتى الانتهاء من إزالة كافة التعديات.
 
وشارك فى الحملة المهندس السيد حامد مدير مديرية الزراعة بالقاهرة، واللواء على عبد الله، رئيس حى المرج، والنقيب محمد طلعت قائظ شرطة المرافق بحى المرج.
 
 
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (1)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (1)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (2)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (2)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (3)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (3)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (4)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (4)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (5)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (5)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (6)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (6)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (7)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (7)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (8)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (8)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (9)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (9)

ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (10)
ازالة تعديات على 18 فدان بالمرج (10)
 
 
 
 

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