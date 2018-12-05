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صور.. المتظاهرون الفرنسيون يواصلون إشاعة الفوضى رغم تراجع الحكومة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:51 م
صور.. المتظاهرون الفرنسيون يواصلون إشاعة الفوضى رغم تراجع الحكومة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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على الرغم من قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء الضرائب على الوقود، والذى أعلنه أمس رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، مازالت أحداث الفوضى التى تشهدها العاصمة باريس قائمة، فى ظل استمرار المظاهرات والتى بدأت منذ أيام.

أثار العنف فى شوارع باريس
أثار العنف فى شوارع باريس

 

وقد استمر المتظاهرون فى الشوارع، بينما قاموا بإشعال النيران فى الشوارع، فى مؤشر على عدم وجود نية للتراجع من قبل نشطاء الفوضى فى باريس، واستمرارهم فى النهج الذى بدأوه والقائم على ممارسة العنف.

أحد الموظفين فى أحد مطات البنزين
أحد الموظفين فى أحد مطات البنزين
أعمال كر وفر بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية
أعمال كر وفر بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية
المتظاهرون مازالو يتبنون خيار العنف
المتظاهرون مازالو يتبنون خيار العنف
النيران مازالت مندلعة فى شوارع فرنسا
النيران مازالت مندلعة فى شوارع فرنسا
تأهب أمنى للتعامل مع التطورات
تأهب أمنى للتعامل مع التطورات
رجال الشرطة الفرنسيين
رجال الشرطة الفرنسيين
شاشات إليكترونية بمحطات البنزين تكشف خلوها من الوقود
شاشات إليكترونية بمحطات البنزين تكشف خلوها من الوقود
شجرة كريسماس فى مخيمات المتظاهرين
شجرة كريسماس فى مخيمات المتظاهرين
عدد من المتظاهرين قرروا البقاء فى الشارع
عدد من المتظاهرين قرروا البقاء فى الشارع
متظاهر يتظاهر مرتديا سترة صفراء
متظاهر يرتدى سترة صفراء
متظاهر يحمل علم فرنسا
متظاهر يحمل علم فرنسا
متظاهر يرتدى قبعة بابا نويل وخلفة لافتة مناهضة لماكرون
متظاهر يرتدى قبعة بابا نويل وخلفة لافتة مناهضة لماكرون
متظاهرة فى الشارع وسط انتشار للدخان
متظاهرة فى الشارع وسط انتشار للدخان
متظاهرون يشعلون النيران فى الشوارع بباريس
متظاهرون يشعلون النيران فى الشوارع بباريس
محطة وقود مغلقة فى العاصمة الفرنسية
محطة وقود مغلقة فى العاصمة الفرنسية
نيران الغضب فى باريس تأكل الأخضر واليابس
نيران الغضب فى باريس تأكل الأخضر واليابس
نيران ودخان يهيمنان على شوارع باريس
نيران ودخان يهيمنان على شوارع باريس

 

 


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