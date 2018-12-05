صور.. المتظاهرون الفرنسيون يواصلون إشاعة الفوضى رغم تراجع الحكومة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

على الرغم من قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء الضرائب على الوقود، والذى أعلنه أمس رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، مازالت أحداث الفوضى التى تشهدها العاصمة باريس قائمة، فى ظل استمرار المظاهرات والتى بدأت منذ أيام.



أثار العنف فى شوارع باريس

وقد استمر المتظاهرون فى الشوارع، بينما قاموا بإشعال النيران فى الشوارع، فى مؤشر على عدم وجود نية للتراجع من قبل نشطاء الفوضى فى باريس، واستمرارهم فى النهج الذى بدأوه والقائم على ممارسة العنف.



أحد الموظفين فى أحد مطات البنزين



أعمال كر وفر بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية



المتظاهرون مازالو يتبنون خيار العنف



النيران مازالت مندلعة فى شوارع فرنسا



تأهب أمنى للتعامل مع التطورات



رجال الشرطة الفرنسيين



شاشات إليكترونية بمحطات البنزين تكشف خلوها من الوقود



شجرة كريسماس فى مخيمات المتظاهرين



عدد من المتظاهرين قرروا البقاء فى الشارع



متظاهر يرتدى سترة صفراء



متظاهر يحمل علم فرنسا



متظاهر يرتدى قبعة بابا نويل وخلفة لافتة مناهضة لماكرون



متظاهرة فى الشارع وسط انتشار للدخان



متظاهرون يشعلون النيران فى الشوارع بباريس



محطة وقود مغلقة فى العاصمة الفرنسية



نيران الغضب فى باريس تأكل الأخضر واليابس