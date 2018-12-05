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صور.. الأمير وليام وزوجته يحضران احتفالا بالكريسماس فى قبرص

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:21 م
صور.. الأمير وليام وزوجته يحضران احتفالا بالكريسماس فى قبرص الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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وصل الأمير البريطانى وليام، برفقة زوجته، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، إلى قبرص اليوم الأربعاء، حيث حظيا باستقبال رسمى من قبل قيادات عسكرية بريطانية متواجدة على الأراضى القبرصية.

الأمير وليام وكيت ميدلتون أثناء نزولهما من الطائرة
الأمير وليام وكيت ميدلتون أثناء نزولهما من الطائرة

 

وتأتى الزيارة لحضور احتفال بمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس"، مع أعضاء سلاح الجو الملكى، وعائلاتهم المتواجدين هناك.

الأمير وليام يلقى كلمة
الأمير وليام يلقى كلمة
الجنود البريطانيين يرحبون بالأمير وليام وزوجته
الجنود البريطانيين يرحبون بالأمير وليام وزوجته
عائلات الجنود البريطانيين فى انتظار وصول الأمير وليام
عائلات الجنود البريطانيين فى انتظار وصول الأمير وليام
قيادات عسكرية بريطانية فى استقبال الأمير البريطانى
قيادات عسكرية بريطانية فى استقبال الأمير البريطانى
كيت فى حديث باسم مع أحد الجنود البريطانيين
كيت فى حديث باسم مع أحد الجنود البريطانيين
كيت ووليام بعد وصولهما إلى قبرص
كيت ووليام بعد وصولهما إلى قبرص
وليام وكيت فى حوار مع الجنود البريطانيين فى قبرص
وليام وكيت فى حوار مع الجنود البريطانيين فى قبرص
وليام وكيت لدى وصولهما إلى قبرص
وليام وكيت لدى وصولهما إلى قبرص
وليام يتلقى التحية العسكرية من أحد الجنود
وليام يتلقى التحية العسكرية من أحد الجنود
وليام يصافح أحد مستقبليه
وليام يصافح أحد مستقبليه

 


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