صور.. الأمير وليام وزوجته يحضران احتفالا بالكريسماس فى قبرص

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

وصل الأمير البريطانى وليام، برفقة زوجته، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، إلى قبرص اليوم الأربعاء، حيث حظيا باستقبال رسمى من قبل قيادات عسكرية بريطانية متواجدة على الأراضى القبرصية.



الأمير وليام وكيت ميدلتون أثناء نزولهما من الطائرة

وتأتى الزيارة لحضور احتفال بمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس"، مع أعضاء سلاح الجو الملكى، وعائلاتهم المتواجدين هناك.



الأمير وليام يلقى كلمة



الجنود البريطانيين يرحبون بالأمير وليام وزوجته



عائلات الجنود البريطانيين فى انتظار وصول الأمير وليام



قيادات عسكرية بريطانية فى استقبال الأمير البريطانى



كيت فى حديث باسم مع أحد الجنود البريطانيين



كيت ووليام بعد وصولهما إلى قبرص



وليام وكيت فى حوار مع الجنود البريطانيين فى قبرص



وليام وكيت لدى وصولهما إلى قبرص



وليام يتلقى التحية العسكرية من أحد الجنود