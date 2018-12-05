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جنرال أمريكى: "البغدادى" خائف جدا ويجرى هربا قرب الفرات بين العراق وسوريا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:15 ص
جنرال أمريكى: "البغدادى" خائف جدا ويجرى هربا قرب الفرات بين العراق وسوريا أبو بكر البغدادى
واشنطن (أ ش أ)
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كشف الجنرال فرانك ماكنزى مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتولى رئاسة القيادة المركزية، الأمريكية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى" يعيش فى منطقة على الحدود بين العراق وسوريا.

وقال ماكنزى- أثناء جلسة استماع بمجلس الشيوخ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "البغدادى شخص خائف جدا يجرى هربا للنجاة بحياته فى الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا".

وأضاف ماكنزى فى جلسة الاستماع المتعلقة بتعيينه فى المنصب أن قدرة البغدادى قد تضررت بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمنى لإلقاء القبض عليه أو قتله.

وأوضح الجنرال الأمريكى أن الحملة العسكرية للتحالف مستمرة ضد مواقع تنظيم داعش المتبقية، واصفا حال التنظيم وقيادته بأنها تشعر بالقلق.

 


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