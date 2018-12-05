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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "سيدى كرير" للنظر فى الموازنة الاستثمارية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "سيدى كرير" للنظر فى الموازنة الاستثمارية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اجتماعاً اليوم الأربعاء، للنظر فى مشروع الموازنة الاستثمارية عن العام المالى 2019، وعرض بنود العقد الابتدائى لشراء أرض شركة الإسكندرية للفيبر، وبعض الأعمال التى من شأنها تسيير الأعمال التنفيذية العادية للشركة.
 
وحققت شركة سيدى كرير أرباحاً بلغت 922 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 703 ملايين جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
 
يشار إلى أن الشركة سجلت صافى ربح بعد الضريبة بلغ 681 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 607 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 

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