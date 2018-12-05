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الكرملين: الناتو يتلاعب بالحقائق لتمويه انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:47 م
الكرملين: الناتو يتلاعب بالحقائق لتمويه انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ الكرملين
أ ش أ
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اتهم المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، حلف شمال الأطلسي " ناتو" بالتلاعب بالحقائق لتمويه الانسحاب الأمريكي من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء: "لقد رأينا تصريحات لقيادة حلف "الناتو" تتلاعب بالحقائق من أجل تمويه الأهداف الحقيقية الخاصة بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه المعاهدة حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوماً، كما أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن عن نية بلاده الانسحاب من هذه المعاهدة.

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى (معاهدة القوات النووية المتوسطة) تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا) في 1987، وتعهد الطرفان بموجبها بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، وما بين 500─1000 كيلومتر.

 


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