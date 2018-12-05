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الصين واثقة من إمكانية التوصل لاتفاق تجارى مع أمريكا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:05 ص
الصين واثقة من إمكانية التوصل لاتفاق تجارى مع أمريكا ترامب وشى جين بينج
رويترز
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عبرت الصين عن ثقتها اليوم الأربعاء فى إمكانية توصلها لاتفاق تجارى مع الولايات المتحدة على الرغم من تحذيرات جديدة من الرئيس دونالد ترامب بشأن عودته لفرض المزيد من الرسوم الجمركية ما لم يتمكن الجانبان من حل خلافاتهما.

تأتى التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بعد فترة من الهدوء النسبى فى بكين بعدما توصل ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج لهدنة مؤقتة فى الحرب التجارية بينهما فى اجتماع على العشاء فى الأرجنتين يوم السبت.

وفى بيان موجز على موقعها الإلكترونى، قالت الوزارة إن الصين ستسعى للتحرك بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل فى الوقت الذى يقوم فيه الجانبان "بدفع عمل المفاوضات فى غضون 90 يوما بموجب جدول زمنى وخريطة طريق واضحة".

وأضافت "نحن واثقون من التطبيق" ووصفت أحدث محادثات ثنائية بأنها "ناجحة للغاية".

 

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شى جين بينج

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