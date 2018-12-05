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"الزراعة" تعلن ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.8 مليون فدان

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:00 ص
"الزراعة" تعلن ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.8 مليون فدان محصول القمح
كتب عز النوبى
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 كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابعة لقطاع الخدمات الزراعية  بوزارة  الزراعة، عن ارتفاع  المساحات  المنزرعة من القمح هذا الموسم الجديد، إلى مليون و800 ألف فدان حتى الآن وجارى الحصر والزراعة، موضحا أن المستهدف زراعته من خلال التركيب التأشيرى  يبلغ  3 ملايين، و400 ألف فدان.

 وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إن جميع  مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى متوفرة  للمحصول الشتوى وخاصة القمح، موضحا أنه يجرى  حاليا زراعة القمح والمساحات المنزرعة من خلال التقارير الواردة  من المديريات الزراعية، للوصول إلى المستهدف، موضحا أن هناك لجان دورية بالمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة  وحل مشاكلهم.

فيما كشف تقرير  قطاع  الخدمات الزراعية، إن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات مع بداية زراعة  المحاصيل الشتوية وخاصة القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها قمح تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية  مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى ، بالإضافة إلى عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.


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وزارة الزراعة

القمح

الخدمات الزراعية

صرف الأسمدة




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