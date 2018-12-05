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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:42 ص
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إيقاف 16 شخصًا يشتبه ارتباطهم بشبكة للهجرة غير المشروعة فى المغرب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:00 ص
إيقاف 16 شخصًا يشتبه ارتباطهم بشبكة للهجرة غير المشروعة فى المغرب الشرطة المغربية
وكالات الأنباء
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أوقفت السُلطات الأمنية المغربية، ستة عشر شخصًا فى أربع مدن، للاشتباه فى ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط فى مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطنى المغربى فى بيان لها اليوم، أن هذه التدخلات الأمنية جاءت بناًء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص بورشة لصناعة الزوارق المطاطية بمدينة الدار البيضاء وتسعة أشخاص آخرين بالمنطقة الشرقية، وأن عمليات التفتيش مكنت من حجز سيارات وزوارق وأجهزة اتصالات إضافة إلى مبالغ مالية.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد الامتدادات الوطنية لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب.

 

 


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