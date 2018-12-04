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مستقبل وطن بالمنيا ينظم ندوة حول أهمية مشاركة المرأة بالحياة الحزبية.. صور

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:47 ص
مستقبل وطن بالمنيا ينظم ندوة حول أهمية مشاركة المرأة بالحياة الحزبية.. صور مشاركة السيدات بندوة حزب مستقبل وطن بالمنيا
كتب محمد صبحى
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نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة الحزبية، وذلك بقرية القيس بمركز بنى مزار بحضور العشرات من سيدات القرية.

خلال الندوة، استعرضت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنيا، جهود الدولة نحو دعم المرأة المصرية فى المشاركة بالحياة السياسية، ونسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وتقلد المرأة مناصب قيادية بالحكومة بداية من الوزراء وحتى نواب الوزراء والمحافظين.

ودعت أمنية المرأة بحزب مستقبل وطن خلال الندوة، السيدات لأهمية المشاركة فى الحياة الحزبية والسياسية، حيث أن المرأة شريك أساسى فى معركة بناء الوطن .

فاعلية حزب مستقبل وطن بالمنيا
فعالية حزب مستقبل وطن بالمنيا

 

مستقبل وطن المنيا1
مشاركة السيدات بفعالية حزب مستقبل وطن بالمنيا 
إقبال السيدات على الندوة التوعوية لأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنيا
إقبال السيدات على ندوة حزب مستقبل وطن بالمنيا 

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