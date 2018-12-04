مستقبل وطن بالمنيا ينظم ندوة حول أهمية مشاركة المرأة بالحياة الحزبية.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة الحزبية، وذلك بقرية القيس بمركز بنى مزار بحضور العشرات من سيدات القرية.

خلال الندوة، استعرضت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنيا، جهود الدولة نحو دعم المرأة المصرية فى المشاركة بالحياة السياسية، ونسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وتقلد المرأة مناصب قيادية بالحكومة بداية من الوزراء وحتى نواب الوزراء والمحافظين.

ودعت أمنية المرأة بحزب مستقبل وطن خلال الندوة، السيدات لأهمية المشاركة فى الحياة الحزبية والسياسية، حيث أن المرأة شريك أساسى فى معركة بناء الوطن .



فعالية حزب مستقبل وطن بالمنيا

مشاركة السيدات بفعالية حزب مستقبل وطن بالمنيا

إقبال السيدات على ندوة حزب مستقبل وطن بالمنيا