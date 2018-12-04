مدير برنامج الأغذية العالمى: الوضع الغذائى باليمن لا ينم عن مجاعة

رويترز

قال المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزلى اليوم الثلاثاء إن دراسة مسحية بشأن الأمن الغذائى فى اليمن ستصدر يوم الخميس ستظهر زيادة فى معدل الجوع الشديد لكن الوضع قد لا تنطبق عليه المعايير لإعلان مجاعة.

وأضاف أن الدراسة التى أجراها خبراء يمنيون ودوليون فى أكتوبر وفقا لنظام دولى لتنصيف أزمات الغذاء، ربما تظهر أن بعض اليمنيين يعانون من وضع غذائى "كارثى" لكن هذا قد لا يعنى بالضرورة المجاعة.

وقال بيزلى للصحفيين "نعرف أن الأرقام ستظهر زيادة حادة فى معدلات الجوع. لكن سنرى إن كان ذلك يعنى مجاعة. لكنهم يعتقدون أنها ربما لا تنم عن مجاعة".