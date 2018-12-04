video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدير برنامج الأغذية العالمى: الوضع الغذائى باليمن لا ينم عن مجاعة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:14 م
مدير برنامج الأغذية العالمى: الوضع الغذائى باليمن لا ينم عن مجاعة اليمن
رويترز
إضافة تعليق

قال المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى ديفيد بيزلى اليوم الثلاثاء إن دراسة مسحية بشأن الأمن الغذائى فى اليمن ستصدر يوم الخميس ستظهر زيادة فى معدل الجوع الشديد لكن الوضع قد لا تنطبق عليه المعايير لإعلان مجاعة.

وأضاف أن الدراسة التى أجراها خبراء يمنيون ودوليون فى أكتوبر وفقا لنظام دولى لتنصيف أزمات الغذاء، ربما تظهر أن بعض اليمنيين يعانون من وضع غذائى "كارثى" لكن هذا قد لا يعنى بالضرورة المجاعة.

وقال بيزلى للصحفيين "نعرف أن الأرقام ستظهر زيادة حادة فى معدلات الجوع. لكن سنرى إن كان ذلك يعنى مجاعة. لكنهم يعتقدون أنها ربما لا تنم عن مجاعة".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: اتفاق لتبادل 3500 أسير بين الحكومة وميليشيات الحوثى

الحكومة الألمانية ترحب ببدء مباحثات حول اليمن

المتحدث باسم التحالف العربى : جهودنا ليست عسكرية فحسب بل سياسية وإغاثية ونحارب داعش والقاعدة فى اليمن ..تركى المالكى: الملك سلمان قدم منحة مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء باليمن..التحالف قدم 35.358 تصريحًا للسفن

اليمن

ديفيد بيزلى

برنامج الأغذية العالمى

مجاعة

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة