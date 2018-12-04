محافظ شمال سيناء يشارك فى احتفال لطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة

شمال سيناء - محمد حسين

شارك اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، طلبة ذوى الاحتياجات الخاص احتفال نظمته إدارة التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء نظم فى مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالعريش بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، ومحمد سعد، مدير المدرسة وعدد من القيادات التعليمية ومجلس الأمناء.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور ذوى القدرات الخاصة فى شمالدسيناء ، مؤكدا علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها والمحافظة بجميع أجهزتها بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنهم شريك أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال محافظ شمال سيناء موجها حديثه للطلبة "أنه يطلق عليهم ذوي الإمكانيات الخاصة وليس أي تسمية أخري لما شاهده من مواهب وإمكانات عظيمة من خلال العروض التي تم تقديمها خلال الاحتفال" وأردف أنه يشعر بالسعادة والفخر تجاه طلاب المدرسة الفكرية .

وقدم التحية للمعلمين بالمدرسة الفكرية والي أولياء أمور ذوي الإحتياجات الخاصة لما يتحملوه من صعاب في تعزيز الثقة لدي ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع .

تضمنت فقرات الاحتفال معرض للمنتجات اليدوية واللوحات المدرسية لطلبة المدرسة، وتكريم شخصيات داعمة لذوى الاحتياجات .