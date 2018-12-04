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كوريا الجنوبية تستضيف منتدى لنزع السلاح غدا الأربعاء

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:27 م
كوريا الجنوبية تستضيف منتدى لنزع السلاح غدا الأربعاء رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان
سول (أ ش أ)
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها ستشارك فى استضافة منتدى رئيسى لنزع السلاح مع الأمم المتحدة يبدأ غدا الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية قولها إن المؤتمر المشترك السابع عشر بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة بشأن قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار سيعقد فى جزيرة "جيجو" غدا وبعد غد.

ومن المقر أن يحضر المؤتمر نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون السياسية يون سون-جو والممثل السامى لشؤون نزع السلاح للأمم المتحدة إيزومى ناكاميتسو.

وقالت وزارة الخارجية أن حوالى 50 ممثلا آخرين من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، فضلا عن معاهد البحوث والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، سيشاركون فى الحدث السنوي.

ويمثل المؤتمر منبرا لتبادل وجهات النظر حول سبل مواجهة تحديات نظام عدم انتشار الأسلحة النووية والآليات المتعلقة به ومن ضمنها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

 


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