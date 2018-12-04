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ضبط عاطل لاتهامه باغتصاب طفل وتصويره عاريا فى المنوفية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:48 م
ضبط عاطل لاتهامه باغتصاب طفل وتصويره عاريا فى المنوفية اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لاتهامه بإغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديده بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن النقيب أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان، من ضبط "ا.م.ا 38عاطل "أخرس " وذلك لاتهامه باغتصاب طالب وتصويره عاريا وتهديده بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد الصور، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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