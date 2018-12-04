كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-12-2018، فى مصر، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار، مسجلا 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، بالبنك الأهلى المصرى، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع