رسميا..رئيس وزراء العراق يرشح فالح فياض وزيرا للداخلية وفيصل الجربا للدفاع

كتب : أحمد جمعة

قدم رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة إلى مجلس النواب العراقى للتصويت على تلك الأسماء فى جلسة اليوم الثلاثاء.

ورشح عادل عبد المهدى - بحسب بيان للحكومة العراقية - اليوم الثلاثاء، فالح الفياض وزيرا للداخلية، وفصيل الجربا وزيرا للدفاع، الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل لوزارة التعليم العالي، الدكتورة صِبا خير الدين الطائي لوزارة التربية، والدكتور عبد الامير الحمداني لوزارة الثقافة، وهناء عمانوئيل كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل، والدكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمى لوزارة التخطيط.