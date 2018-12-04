video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد محطة رافع مياه بغداد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:17 ص
رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد محطة رافع مياه بغداد جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بسيناء اليوم،أن اللواء سعيد بدره رئيس مجلس الإدارة تفقد محطة رافع مياه قرية بغداد فى نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء.
 
وأوضح البيان أن الزيارة جاءت علي هامش تفقد موقع انشاء محطة تحلية مياه الابار بمنطقة بغداد بوسط سيناء ، وتمرتفقد محطة رافع مياه بغداد القديم والتابع لمجلس مدينة الحسنة لبحث امكانية الاستفادة القصوى من الموقع لخدمة اهالي المنطقة و تحقيق استدامة الخدمة بالمنطقة.
 
وضم وفد الزيارة المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة ، واللواء مهندس خالد عزيز مدير عام التخطيط، والمهندس سعيد فوزي مدير عام منطقة وسط سيناء ومجموعة العمل المعنية ببحث الحلول المتاحة للتنفيذ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة شمال سيناء: إعادة تشغيل شركة الملاحات خلال أيام

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

قرية بغداد

وسط سيناء




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة