رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد محطة رافع مياه بغداد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بسيناء اليوم،أن اللواء سعيد بدره رئيس مجلس الإدارة تفقد محطة رافع مياه قرية بغداد فى نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء.

وأوضح البيان أن الزيارة جاءت علي هامش تفقد موقع انشاء محطة تحلية مياه الابار بمنطقة بغداد بوسط سيناء ، وتمرتفقد محطة رافع مياه بغداد القديم والتابع لمجلس مدينة الحسنة لبحث امكانية الاستفادة القصوى من الموقع لخدمة اهالي المنطقة و تحقيق استدامة الخدمة بالمنطقة.

وضم وفد الزيارة المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة ، واللواء مهندس خالد عزيز مدير عام التخطيط، والمهندس سعيد فوزي مدير عام منطقة وسط سيناء ومجموعة العمل المعنية ببحث الحلول المتاحة للتنفيذ.