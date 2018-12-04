رئيس "دفاع البرلمان الفرنسى" ووفد من رجال الصناعة يزورون قناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

اسقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفداً رفيع المستوي من لجنة الدفاع القومي والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي برئاسة جان جاك بريدي رئيس اللجنة، والسيد فرنسوا ليجي مستشار أول سفارة فرنسا بالقاهرة وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

كان في استقبال الوفد نيابة عن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، المهندس محمد الدسوقي مدير إدارة التحركات، والمهندس ممدوح حسن مدير إدارة الشركات، وبحضور عدد من قيادات الهيئة.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات الوطيدة والممتدة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وتهدف إلي التعرف عن قرب علي مشروع قناة السويس الجديدة، ومستجدات المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية في منطقة القناة.

خلال الزيارة شاهد الوفد عرضاً تقديمياً عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة وتستعرض أهميتها في خدمة الملاحة العالمية.

كما تعرف الضيوف علي الإنجازات التي تشهدها منطقة القناة لاسيما في مجال مشروعات البنية التحتية، بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في رفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة لرفع قدرتها على استقبال أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس وسلسلة الكباري العائمة على ضفافها بما يصب لصالح خدمة مشروعات التنمية في المنطقة ويسهم في تحويلها إلي مركز لوجستي وصناعي عالمي.

تضمن برنامج الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها تفقد موقع الأنفاق أسفل قناة السويس ثم زيارة منزل فردينان دليسبس أحد المزارات التاريخية الهامة التي ترجع إلى فترة إنشاء القناة الأصلية.

في ختام الزيارة، قدم المهندس محمد الدسوقي مديرإدارة التحركات، نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، درع قناة السويس الجديدة إلى السيد جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي.