" دور المحليات" فى ندوة لمستقبل وطن بالوادى الجديد

كتب محمد صبحى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، ندوة تثقيفية حول دور المحليات خلال الفترة المقبلة، وأهمية مشاركة الطبقة العمالية فى الحياة السياسية .

انعقدت الندوة، فى مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية، وعدد كبير من أعضاء الحزب، حيث تناولت الندوة أهمية دور المحليات فى الفترة المقبلة لمحاربة الفساد والتصدى له، حتى يتم اقتلاع جذوره من دواوين الوزارات والحكومة، واستعراض دور الدولة فى مكافحة الفساد، والتأكيد على عدم وجود أحد فوق المحاسبة، بالإضافة إلى استعراض أهمية المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية للنهوض بالدولة.