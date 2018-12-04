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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:34 م
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حماية المستهلك: زيادة أسعار السيارات غير مبررة.. ونطالب الوكلاء بتحذير التجار

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:40 م
حماية المستهلك: زيادة أسعار السيارات غير مبررة.. ونطالب الوكلاء بتحذير التجار اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب- مصطفى عبد عبد التواب
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قال اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شركات السيارت لم تشتر بالأسعار الجديدة للدولار الجمركى، وبالتالى فإن الزيادات فى الأسعار غير مبرره.
 

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته بالقمة السنوية الخامسة للسيارات، أن العشوائية فى أسعار السيارات يجب أن تواجه، مطالبا الوكلاء بتوجيه رسائل للتجار بأن زيادات الأسعار تضر السوق.

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يدرس كل ما فى صالح السوق المصرى والعملاء، ولا يتأخر عن تطبيقها.

 

ومن جانبه، قال أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، إن عام 2018 شهد حل 967 شكوى خاصة بالسيارات بشكل ودى، فضلاً عن تسليم 100 سيارة لعملاء تقدموا بشكاوى للجهاز لتأخر استلامهم للسيارات التى تم حجزها من بعض الشركات.


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور باسم شوقى

هو العيب على التجار ولا على أللى زود سعر صرف الدولار الجمركى !!

و لعلم حضرتك حتى وكلاء العربية المجمعة محليا زودت أسعارها بعكس ما سمعناه و راجع حضرتك أسعار بى أم دبليو التى أرتفعت من أيام !! وورينا حتعمل ايه !!

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الموضوع مش زياده اسعار السيارات فقط...برفع قيمه الدولار الجمركى...بل لكافه السلع المستورده م الخارج

😎....حتى مدخلات السلع التى تنتجها مصر ..على سبيل المثال ( مواتير الثلاجات والغسالات ) ...وبورده التليفزيونات ...والموبايلات....حيث نستورد اكثر من ٨٠٪ من احتياجاتنا م الخارج

عدد الردود 0

بواسطة:

عفوا سياده اللواء

زياده الاسعار مبرره جدا،،،، بقرارات معالي وزير الماليه غير المبرره.

كانت هناك فرصه ذهبيه لتخفيض الاسعار رفضتها الحكومه دون وعي. ولكن حتي في ظل قرار زياده الجنيه الجمركي للالتفاف علي الاتفاقيه الدوليه ستنخفض سعر السيارات انخفاضا كبيرا اذا ما طبق قرار زيرو جمارك. ولكن في النهايه لايمكن ان تستقيم امور اي دوله اذا كانت الحكومه اكثر جشعا من التاجر. هذا ما قدر الله لنا وندعوا الله ان يلطف بنا فيه.

عدد الردود 0

بواسطة:

سالم عبد الوهاب

و هل زيادة سعر صرف الدولار الجمركى مبرر !!

مما أدى و سيؤدى لزيادة أسعار أغلب السلع و هى أصلا مولعة !!

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