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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:16 م
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تنفيذ 789 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بالأقصر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:13 م
تنفيذ 789 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بالأقصر جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أنه تم تنفيذ 789 قرار أزالة منذ بداية الحملات حتي الآن، وجاءت التعديات التي تمت إزالتها عبارة عن مبانى مخالفة على الأراضى الزراعية، يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كافة صور التعديات.

وأضاف وكيل الزراعة بمحافظة الأقصر – في بيان صحفي - أنه تم تنفيذ 196 قرار أزالة فى المهد، وذلك على مستوى مراكز ومدن وقري ونجوع وحواجر محافظة الأقصر، حيث خرجت الحملات بالإشتراك والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتأمين القوات خلال الإزالات.

 


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